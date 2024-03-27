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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة شابة فلسطينية برصاص الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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تعرضت شابة فلسطينية لإصابة بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية برقة شمال غرب نابلس. 


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشابة، التي تبلغ من العمر 31 عامًا، أصيبت في الكتف أثناء تواجدها في منزلها، نتيجة لإطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال دخولها القرية. تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية من عدة مداخل، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة. خلال هذه المواجهات، استخدم الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة إلى قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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