دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية "ست البنات"

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة "ست البنات" والأغنية من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

سجلت دوللي شاهين الأغنية بحضور الموزع أحمد عبد العزيز، والمخرج مؤمن يوسف .

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية «حكاية بن» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".