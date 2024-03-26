وزير الرى: إقامة أكثر من ١٦٠٠ منشأ مائي أنهت مشكلات الأمطار والسيول

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مساهمة الوزارة في تنفيذ عدة مشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، موضحا أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار وحماية الشواطئ، وكذلك للحماية من أخطار السيول، للحفاظ على الاستثمارات المقامة في المناطق المعرضة لهذه السيول.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان «المياه من أجل السلام»، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.

وأوضح أنه تم إقامة اكثر من ١٦٠٠ منشأ مائي، لافتا إلى أن هذا العدد ساهم في عدم السماع عن أي مشكلات بسبب الأمطار أو السيول.

وكشف سويلم، عن اعتماد الحلول المعتمدة على الطبيعة في مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك باستخدام نبات البوص، حيث إنه مع وضعه أمام الشواطئ وتحرك الرمال بفعل الرياح عند الشواطئ، يخلق حماية طبيعية للأراضي أمام هذه الشواطئ.

وأضاف أنه في شاطئ الأبيض في محافظة مطروح، جرى تنفيذ مشروعات ضخمة لوقف تراجع خط الشواطئ، مما جعلنا نكتسب مساحات جديدة من الشواطئ.

وأشار الى أن مشروعات حماية الشواطئ ساهمت في اكتساب نحو ١.٨ مليار م٣ من الأراضي كانت معرضة للنحر.