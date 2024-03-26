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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الخارجية الأوكراني: أعطونا الباتريوت لحمايتنا من الضربات الروسية

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشركاء إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت للحماية من الهجمات الصاروخية الروسية ومحاربة القصف على الخطوط الأمامية.

وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية: "أعطونا صواريخ باتريوت اللعينة، إذا كان لدينا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي، وبالتحديد صواريخ باتريوت، فسنكون قادرين على حماية ليس فقط حياة شعبنا، ولكن أيضًا اقتصادنا من الدمار".

وأوضح أن القوات الأوكرانية تخسر مواقعها لأن روسيا بدأت في الاستخدام المكثف للقنابل الجوية الموجهة المطورة، والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي إسقاط الطائرات التي تحمل القنابل.

وأوضح أن هذه القنابل هي أسلحة "لا يمكنك الهروب منها" إذا كنت أنت الهدف المقصود فلا يمكنك تشويشها إنها تسقط على رأسك وتدمر كل شيء ونحن بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي على الخطوط الأمامية".

و تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم بالصواريخ الباليستية الروسية وسمع دوي انفجارين قويين بعد لحظات فقط من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة وكان كوليبا في الحدائق النباتية بالمدينة لتصوير فيديو لرحلة قادمة في ذلك الوقت.

وكما ورد في وقت سابق، ضربت عدة انفجارات في كييف صباح يوم 25 مارس وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الروسية على كييف من شبه جزيرة القرم.

وزير الخارجية الأوكراني الباتريوت الضربات الروسية