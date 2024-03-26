أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 438160 جنديا منذ بدء الحرب

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و26 مارس 2024 بلغت نحو 438160 جنديًا.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن من بينهم 770 قتيلًا أو جريحًا أثناء القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 6893 (+6) دبابة معادية، و13207 (+24) مركبة قتال مدرعة، و10904 (+27) نظام مدفعية، و1019 (+1) قاذفة صواريخ متعددة، و727 (+1) حربية مضادة للطائرات. أنظمة، 347 طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 8،553 (+14) نظام جوي تكتيكي بدون طيار، 2،014 (+4) صاروخ كروز، 26 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 14،498 (+44) شاحنة وناقلة وقود، و1،789 (+4) قطع من المعدات الخاصة.