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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب توجه كافة المأموريات بتقديم الدعم الفني للممولين بموسم الإقرارات

رشا عبدالعال رئيس
رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
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وجهت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافة مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات علي الممولين في موسم الإقرارات، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات ودعم الممولين للدخول علي منظومة الاقرارات الضريبية الجديدة المدمجة.

وتتابع رئيس المصلحة كافة مأموريات الضرائب عن كسب وأصدرت العديد من التعليمات لموظفي الضرائب لنجاح موسم الإقرارات الضريبيه، منها العمل خلال الإجازات يومي الجمعة والسبت حتي يتسني للممولين الانتهاء من إقراراتهم الضريبية قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس للأشخاص الطبيعين و30 ابريل للاعتباريين (الشركات).
وتعمل مصلحة الضرائب على تطوير ودمج وميكنة الإقرارات وتقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال مصلحة الضرائب بدء موسم الإقرارات الضريبية الممولين منظومة الاقرارات الضريبية الجديدة