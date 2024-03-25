الجوازات والهجرة تواصل استخراج بطاقات الإقامة للأجانب .. شاهد

تواصل إدارة الجوازات والهجرة جميع الأجانب "عدا حاملى بطاقات الإقامة"، بما فى ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة بالإدارة العامة لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم

وبدأت إدارة الجوازات والهجرة في استقبال الأجانب ممن لا يحملون بطاقة إقامة اعتبارا من الأول من يناير 2024

تأتي تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة

لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهملة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملى بطاقات الإقامة.



