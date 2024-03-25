التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بإدارة المقطم التعليمية

نظمت إدارة المقطم التعليمية التصفيات النهائية لفعاليات مسابقة اوائل الطلبة بإدارة المقطم التعليمية للموسم الثالث للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

جاء ذلك بحضورعواطف مهني مدير عام إدارة المقطم التعليمية ومرفت مصطفى وكيل إدارة المقطم التعليميةحيث كان التسابق في المرحلة الابتدائية بين مدارس “السيدة خديجة الابتدائيه" و”رواد المستقبل"و"مدرسة مصر المستقبل"وقد فازت مدرسة السيدة خديجة.

وفي المرحلة الإعدادية كان التسابق بين مدارس “ الشيماء الإعدادية والثانوية بنات” و “مدرسة الشيماء الإعدادية بنين” وقد فازت مدرسة الشيماء الإعدادية والثانوية بنات

حضر التصفيات خالد رفاعي مدير التعليم الإعدادي والثانوي وطه المصري مدير التعليم الإعدادي و سمية أحمد مدير التعليم الابتدائي وشيماء حسني مدير المرحلة الابتدائية.