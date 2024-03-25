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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عاطل يقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بدار السلام

المتهم
المتهم
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ألقى رجال المباحث بالقاهرة ، القبض على عاطل قتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة دار السلام.

والبداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل خردة - مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بمنتصف الصدر.. وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "مفك" واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

العثور على جثة القبض على عاطل النيابة العامة