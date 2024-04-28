أسامة كمال: افتتاح الرئيس السيسي لمركز البيانات سيؤدي لرفع كفاءة تكنولوجية أكبر بالحكومة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تظهره وكأنه متخصص في التكنولوجيا وهي كلمة في منتهى الأهمية وليس مجرد خطاب مُعد مسبقًا، موضحا أن تعليق الرئيس يدل أنه داخل في مجال التكنولوجيا بشكل كبير جدًا، وهذا المركز في منتهى الأهمية وسيتسبب في كفاءة أكبر داخل الحكومة.

وأشار أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن افتتاح اليوم يؤكد أننا أمام مركز للبيانات وهو أساسي لكي تتعامل معه كل الوزارات في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المركز ليس فقط عبارة عن مبنى وموجود به خوادم، ولكن هو جهد كبير من العمل واستضافة تكنولوجيا وبيانات الدولة المصرية.

وتوجه أسامة كمال، بالشكر لسلاح الإشارة بالقوات المسلحة على ما قدموه في هذا العمل، لافتا إلى أن مدير سلاح الإشارة أكد على أن مراكز البيانات يعتبر انعكاس حقيقي للتحول الرقمي ويخلق فرص لدعم الاقتصاد، مشددًا على أن هذا المركز شئ كبير جدًا ومن الممكن أن لا يشعر به المواطن، لكنه جهدًا مختلفًا وسيرفع من كفاءة العمل الإداري والحكومي.