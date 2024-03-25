وزيرة خارجية ألمانيا تزور الشرق الأوسط لحل أزمة غزة

تصل أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إلى مصر اليوم الاثنين لإجراء جولة أخرى من محادثات أزمة في ظل الوضع الإنساني الكارثي المتزايد في قطاع غزة، ومن المقرر أيضا أن تزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري، على أن تتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل في سادس زيارة إليها منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تزور في المساء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله؛ ومن المتوقع أيضا أن ينضم إليهما وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك مع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غد الثلاثاء.

كانت بيربوك، قد طالبت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية في قطر بشأن حرب غزة والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت بيربوك: "إن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار هو وحده الذي سيبقى الأمل في السلام حيا -للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن مخاوفها بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي المزمع على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها حوالي 5ر1 مليون شخص هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في أماكن أخرى من القطاع.