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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طُلاب جامعة العريش يتألقون ويبدعون في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات بمعهد إعداد القادة

طُلاب جامعة العريش
طُلاب جامعة العريش يتألقون ويُبدعون في ملتقى الإنشاد الديني
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شاركت جامعة العريش في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية الذي تمت إقامته في رحاب معهد إعداد القادة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١٩م حتي ٢٠٢٤/٣/٢٢م تحت شعار " رمضان يجمعنا - الموسم الثاني ".

جاء ذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، والأستاذ الدكتور كريم حسن همام - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، والأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وبإشراف الأستاذ الدكتورعبدالمقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو حطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشاركت جامعة العريش بفريق إنشاد ديني يضم طلابا من جميع كليات الجامعة، وأبدع طلاب الجامعة، وأبهروا الحضور بعروض إنشادية رائعة. وقد حرص معالي الأستاذ الدكتور/حسن الدمرداش رئيس الجامعة على مشاركة الجامعة في هذا الملتقى الذي يحث علي نشر رسالة السلام والمحبة، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب.

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على صقل وتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بالأحداث الجارية، وتعزيز انتمائهم الوطني.

كما تم،أيضا، إقامة العديد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المختلفة علي هامش الملتقى.

وقد عكس الملتقى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعزز الهوية الوطنية.

التعليم العالي والبحث العلمي الإنشاد الدين الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش طلاب جامعة الأزهر