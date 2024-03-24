​رئيس مجلس السيادة بالسودان يبحث مع وفد الآلية الإفريقية تحقيق السلام والاستقرار

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، اليوم الأحد، وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان، برئاسة محمد بن شمباس، بحضور وزير الخارجية المكلف بالسودان السفير علي الصادق.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح أن رئيس الآلية الإفريقية كان قد عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كل من القاهرة وأديس أبابا وغيرها، حيث وقف على الرؤى والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار في السودان.

وقال وزير الخارجية، إن زيارة اليوم تأتي لإطلاع رئيس مجلس السيادة على ما قامت به الآلية من جهود في هذا الصدد، وذلك في سبيل بلورة تصور للحل يتم طرحه على جميع الأطراف ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.