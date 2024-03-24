ضبط المتهم باضرام النيران بشقة وإصابة والدته وشقيقته ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم باشعال النيران في شقة سكنية، وإصابة والدته وشقيقته بحروق، بسبب الميراث بمنطقة بولاق الدكرور.

وكان تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلي محل الواقعة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وابنتها بحروق شديدة.

وبعمل التحريات، تبين أن نجل المصابة الأولي وشقيق الثانية وراء إرتكاب الواقعة، بسبب خلافات على الميراث، وتم ضبط المتهم، واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.