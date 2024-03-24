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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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سقوط تشكيل عصابى تخصص في "تجارة العملة"

(سقوط تشكيل عصابى
(سقوط تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج
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 استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة (21 مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

21 مليون جنيه أجهزة الأمن استمرار