أشعة الشمس تغيب عن سماء الإسكندرية والأمطار الغزيرة تغرق الشوارع

تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات في حالة الطقس اليوم الاحد فمع بداية فصل الربيع تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة على كافة أنحاء المدينة، وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 14 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 10 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن عودة الأجواء الشتوية، على محافظة الإسكندرية ومن المتوقع انخفاض فى درجات الحرارة ️ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس، من خلال صور القمر الصناعي والذي تظهر فيه السحب الرعدية الممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.