ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أشعة الشمس تغيب عن سماء الإسكندرية والأمطار الغزيرة تغرق الشوارع

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات في حالة الطقس اليوم الاحد فمع بداية فصل الربيع تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة على كافة أنحاء المدينة، وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة، مع انخفاض في درجات الحرارة  والتي سجلت 14 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 10 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن عودة الأجواء الشتوية، على محافظة الإسكندرية ومن المتوقع انخفاض  فى درجات الحرارة ️ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس، من خلال صور القمر الصناعي والذي تظهر فيه السحب الرعدية الممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية السحب الرعدية الممطرة السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية الطقس اليوم الأحد انخفاض في درجات الحرارة تساقط الأمطار تساقط الأمطار الرعدية حالة الطقس اليوم محافظة الاسكندرية