قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / السد العالي والعكس وهي كالأتي :

أولا :

- اعتبارًا من يوم 23/3/2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + سبنسة .

- اعتبارًا من يوم 24/3/2024 تعديل تركيب قطار 91 أسوان/ القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + سبنسة.

ثانيا :

- اعتبارًا من يوم 5/4/2024 تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة/ أسوان لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .

- اعتبارًا من يوم 6/4/2024 تعديل تركيب قطار 1009 أسوان/ القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .

والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.