قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / السد العالي والعكس وهي كالأتي :
أولا :
- اعتبارًا من يوم 23/3/2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + سبنسة .
- اعتبارًا من يوم 24/3/2024 تعديل تركيب قطار 91 أسوان/ القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + سبنسة.
ثانيا :
- اعتبارًا من يوم 5/4/2024 تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة/ أسوان لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .
- اعتبارًا من يوم 6/4/2024 تعديل تركيب قطار 1009 أسوان/ القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .
والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة - السد العالي" والعكس
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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / السد العالي والعكس وهي كالأتي :
قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / السد العالي والعكس وهي كالأتي :