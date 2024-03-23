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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة - السد العالي" والعكس

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / السد العالي والعكس وهي كالأتي : 
أولا :
- اعتبارًا من يوم 23/3/2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية  بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + سبنسة .
- اعتبارًا من يوم 24/3/2024 تعديل تركيب قطار 91  أسوان/ القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية  بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + سبنسة.
ثانيا : 
- اعتبارًا من يوم 5/4/2024 تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة/ أسوان لعربات ثالثة مكيفة  بعدد 8 عربات .
- اعتبارًا من يوم 6/4/2024 تعديل تركيب قطار 1009 أسوان/ القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .
والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

هيئة السكة الحديد خط القاهرة السدالعالي