وديًا.. منتخب البرازيل يتغلب على إنجلترا بهدف

تغلب منتخب البرازيل على إنجلترا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

استضاف منتخب إنجلترا، البرازيل في مباراة ودية جمعت بينهما ضمن استعداداتهما لبطولتي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) وكوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك، ولكن كانت أبرز أحداث شوط المباراة الأول، هي إصابة ظهير أيمن المنتخب الإنجليزي كايل والكر في الدقيقة 20، حيث حل بدلًا منه إرزي كونسا؛ وذلك بعدما حاول الأول منع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور من الانفراد بمرمى منتخب الأسود الثلاثة.

وفي الشوط الثاني، نجح الشاب إندريك فيليبي نجم ريال مدريد الإسباني، في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 80 من صناعة فينيسيوس.

وأصبح إندريك بهذا الهدف، رابع أصغر لاعب يسجل هدفًا لمنتخب السيلساو عبر التاريخ، ليدون اسمه في مبكرًا مع راقصي السامبا مع أول أهدافه مع منتخب بلاده.