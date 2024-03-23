بيلينجهام يزين تشكيل منتخب إنجلترا في مواجهة البرازيل

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البرازيل، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لبطولتي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) وكوبا أمريكا 2024.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي، مباراة إنجلترا والبرازيل، التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويزين جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، تشكيل المنتخب الإنجليزي في مواجهة راقصي السامبا.

يقود الهجوم، أولى واتكينز رفقة فيل فودين وأنتوني جوردون، في ظل غياب مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين للإصابة.

يشارك منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، التي تقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل، في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات سلوفينيا، الدنمارك، وصربيا.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – هاري ماجواير – بين تشيلويل

خط الوسط: جود بيلينجهام – كونور كالاجير – ديكلان رايس

وفي الهجوم: فيل فودين – أولي واتكينز – أنتوني جوردن.