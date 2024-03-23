الاثنين.. بدء عرض مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

تطرح أحداث المُسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" فكرة افتراضية شيقة وغير تقليدية مع النجمان شيكو، كريم محمود عبد العزيز، والذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" بداية من "الإثنين" في تمام الساعة التاسعة مساءً يومياً.

مٌفارقة غير متوقعه وصدفة غير مُرتبه تجمع أب وابنه بدون اختلاف في العُمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به الأب، ولا يعلم أحد كيف حدثت مما يؤدي إلى ظهور الأب وابنه في نفس العمر سويًا، مما يُسبب الكثير من المُفارقات الكوميدية والأحداث الساخرة خلال الحلقات التي تُعرض طوال النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك.

يشار إلى أن مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج محمد أمين، وبطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آيه سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين.