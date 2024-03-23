انتخابات المحامين.. مؤشرات أولية تفيد بتقدم عبد الحليم علام

كشفت المؤشرات الأولية في انتخابات المحامين، تقدم النقيب عبد الحليم علام على منافسيه سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ المستقيل ونبيل عبد السلام.

وأظهرت بعض النتائج الأولية التالي:

لجنة الإبراهيمية شمال الشرقية حصل علام على 62 وسامح عاشور 27، فيما حصل نبيل عبدالسلام على 13، وجاءت الأصوات الباطلة 3 أصوات.

وأظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات في محافظة بني سويف؛ تفوق عبد الحليم علام على سامح عاشور ونبيل عبدالسلام في الأصوات حتى الآن، حيث حصد علام 532 صوتًا، وسامح عاشور 472 صوتًا، ونبيل عبدالسلام 371 صوتًا.

بينما أظهرت مؤشرات الانتخابات في البحر الأحمر، تقدم سامح عاشور بنحو 104 صوتًا ، تلاه عبدالحليم علام بـ 88 صوتًا، وأخيرًا نبيل عبدالسلام بـ 51 صوتًا.

وفي محافظة الفيوم، كشفت نتائج الانتخابات حتى الآن، عن حصول سامح عاشور على 364 صوتًا، وعبدالحليم علام على 330 صوتًا، ونبيل عبدالسلام 212 صوتًا، وهذا الفرز جاء في جميع أنحاء المحافظة ماعدا مركز أبشواي.

أما عن محافظة المنوفية، فمازالت أعمال الفرز قائمة حتى الآن؛ حيث أظهرت النتائج الأولية تصدر عبدالحليم علام ب 5347 صوتًا، تلاه سامح عاشور بـ 2212 صوتًا، بينما حصل نبيل عبدالسلام على 820 صوتًا فقط.

وفي محافظة أسوان، حصد عبدالحليم علام على 428 صوتًا، وجاء في المرتبة الثانية نبيل عبدالسلام بـ 296 صوتًا، بينما جاء في المرتبة الثالثة والأخيرة سامح عاشور بـ 245 صوتًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أغلقت باب التصويت في الانتخابات.

وشهد مقر النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والجزئيات على مستوى الجمهورية، توافدا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وشهدت اللجان الانتخابية بكافة النقابات الفرعية انتظاما في عملية التصويت منذ اللحظات الأولى لفتحها صباح اليوم، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.