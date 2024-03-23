محافظ قنا: انخفاض ملحوظ في أعداد المواليد مقارنة بالعام الماضي

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن معدل المواليد انخفض خلال شهرى يناير وفبراير 2024 بالمقارنة باعداد المواليد خلال شهرى يناير وفبراير 2023، بعدد 1070 مولودا، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده لمتابعة ملف تنظيم الاسرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة.

ومن جانبها عرضت الدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة مقترح تنفيذ قوافل لتنمية الاسرة القنائية، والذى يشمل تقديم خدمات ذات جودة للسيدات، على مرحلتين تشمل الاعداد والحشد بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والرائدات الريفيات وفرق الوحدات الصحية بالأماكن المستهدفة، مشيرة إلي ان قوافل تنظيم الاسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة انجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات ومتابعتها فى حالة الاحتياج، بالاضافة إلى اقامة ندوات ومعارض لتمكين المراة اقتصاديا وذلك للاستفادة القصوى للسيدات .

ومن جانبه ثمن محافظ قنا جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملات والانشطة التى حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الاسرة، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى قنا تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.