90 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة للمحامين بجنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت انتخابات النقابة العامة للمحامين، وجرى فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وفي محافظة جنوب سيناء يوجد لجنتان للاقتراع لجنة خليج السويس ومقرها محكمة جنوب سيناء الابتدائية في العاصمة طور سيناء، والثانية لجنة خليج العقبة ومقرها محكمة شرم الشيخ الجزئية، وبلغ اجمالي من لهم حق التصويت 530 ناخبًا بواقع 270 ناخبًا بلجنة خليج السويس، و260 ناخبًا بلجنة خليج العقبة، وبلغ اجمالي من أدلوا بصوتهم حتى الآن 90 ناخبًا بواقع 50 ناخبًا في العاصمة طور سيناء و40 ناخبًا في شرم الشيخ، وتسير العملية الانتخابية سيرًا حسنًا وفي هدوء ولا يوجد ما يعكر صفوها.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

كان عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام نائبا عن المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، قد افتتحا نادي المحامين ومقره العاصمة طور سيناء الأسبوع الماضي، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة، وخالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وحميد سليمان عضو مجلس النواب، ومجلس نقابة محامين المحافظة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأكد النقيب العام أن نادي جنوب سيناء صرح عظيم يضاف إلى الأصول العقارية داخل نقابة المحامين، وإنجاز يحسب لمجلس نقابة جنوب سيناء.

وأشار النقيب العام إلى أنه يسعى جاهدًا على توفير مصايف وفنادق ونوادي لجميع المحامين بكل المدن الساحلية؛ لتكون متنفسًا لهم ولأسرهم، وبما يزيد من موارد النقابة العامة للمحامين.