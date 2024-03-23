هجوم موسكو| جاسم محمد: الغرب يستعيد توظيف الجماعات الجهادية في صراعه ضد روسيا

قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، تعليقا على وقوه هجوم إرهابي في موسكو، تبناه تنظيم داعش الإرهابي، إنه من المرجح أن يجري استعادة استثمار سيناريو الجهاديين والحركات الإرهابية برعاية بريطانية أمريكية للحرب ضد روسيا، وذلك ضمن سياق تطور الأحداث في ملف الأزمة الأوكرانية ودعم الغرب لها ضد روسيا.

وأضاف رئيس المركز، أن تبني تنظيم داعش للعملية الإرهابية في موسكو يعكس أن تنظيم داعش أصبح بندقية مدفوعة الثمن، ومن المرجح وضمن سياق الأحداث والتطورات في حرب أوكرانيا أن الاستخبارات المركزية والمخابرات البريطانية لا يُستبعد أنها تدفع تنظيم داعش لتنفيذ عمليات إرهابية في موسكو، وهو نهج غير مستبعد عند بريطانيا خاصة وأنها استثمرت في وقت سابق القيادات الجهادية للعمل ضد روسيا، وربما يكون هذا السيناريو تجري استعادته في الوقت الحاضر.

يشار إلى أنه وقع هجوم مسلح على قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، أسفر عن سقوط نحو 62 شخصا على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 145 آخرين، في حصيلة أولية، وقد تبني تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.