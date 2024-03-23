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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الوزراء الهنغاري يعزي الشعب الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي

موقع الهجوم الإرهابي
موقع الهجوم الإرهابي بالمول التجاري
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أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم السبت، عن خالص تعازيه للشعب الروسي بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، في المول التجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس "،: "أريد أن أعرب عن خالص التعازي لشعب روسيا بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع بالقرب من موسكو هذا المساء، نصلي من أجل عائلات الضحايا".

ومنذ قليل أفاد مراسل قناة "الحدث" الإخبارية، أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو أسفر عن إصابة أكثر 146 شخصًا، في حصيلة غير نهائية.

كما أوضحت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف من المباني داخل المول التجاري.

وأعلن الأمن الروسي، أن القوات الخاصة الروسية، تمكنت من القبض على شخص مشتبه فيه قرب مركز "كروكس سيتي هول " أنه كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي، ويتم التحقيق معة الآن لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابي.

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