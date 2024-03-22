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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبيرة أبراج: الاستثمارات العقارية ستزداد في مصر خلال سنتين

خبيرة الأبراج ليلى
خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف
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قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها ليست قلقة على مصر، والجيش المصري سيكون أقوى من السابق. 

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "الناس تعودت على مصر ادخلوها آمنين، لو الدنيا والعالم كلها جاعت مصر ما بتجوع". 

وتابعت خبيرة الأبراج: "3 دول في العالم من الممكن أن أعيش فيها مرتاحة هي مصر، لبنان، والسعودية". 

وحول الاستثمارات الناجحة في مصر، قالت: "مصر سيحدث فيها انفراجة في الاستثمار العقاري والذهب والفضة والحديد وأي شيء نشتريه الآن فإنه سيحقق الأرباح، وأرى أن مستثمرين عرب وأجانب يستثمرون في مصر بسبب رؤيتهم المستقبلية القوية وبعد سنتين ستزداد قوة الاستثمارات العقارية".
 

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف الجيش المصري الإعلامية بسمة وهبة