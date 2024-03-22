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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

آداب عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للترجمة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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وقعت حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، مع كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين كلية الآداب بجامعة عين شمس والمركز القومي للترجمة ، من خلال توفير المركز فرص تدريبية لطلاب الكلية على أعمال الترجمة واشتراك أعضاء هيئة التدريس في مشروعات الترجمة التي يقيمها المركز، إلى جانب التعاون في عقد الندوات والمؤتمرات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول اتفق الجانبان على البدء في إعداد ثلاث فرق بحثية، يتولى الفريق الأول جمع المادة الصحفية الخاصة بطوفان الأقصى من خلال "الصحافة العبرية" وترجمتها وإصدارها في كراسة، على أن يتم تدشينها على هامش انعقاد مؤتمر قسم اللغة العبرية، والمزمع انعقاده في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.

ويقوم الفريق الثاني بجمع المادة الصحفية الخاصة بطوفان الأقصى في "الصحافة العالمية" و ترجمتها وإصدارها في كراسة.

ويقوم الفريق الثالث برصد إصدارات المركز القومي للترجمة والتي تناولت القضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على إقامة معرض شهري لإصدارات المركز القومي للترجمة بحرم كلية الآداب على أن تباع الإصدارات بأسعار مخفضة للطلاب وذلك لتحفيز الطلاب على القراءة .

وفي نهاية اللقاء أتفق الطرفان على تبادل نشر الأخبار الفعاليات، والأنشطة على المواقع الخاصة بالمؤسستين.

شهد مراسم توقيع البروتوكول محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،  محمد عبود أستاذ الترجمة والأدب العبري الحديث بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس ومنسق البروتوكول.

وعقب التوقيع قدمت حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس درع الكلية للأستاذة الدكتورة كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة.

اداب عين شمس القومي للترجمة بروتوكول تعاون مشترك جامعة عين شمس