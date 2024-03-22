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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب يشيد بمنتخب رفع الأثقال البارالمبي في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهاني  لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال على أدائهم المميز في كأس العالم وعلى الإنجازات التي حققوها حتى الآن. 

واشار وزير الرياضة الى إنه إنجاز رائع يستحق التقدير والاحترام. سيكون هذا الإنجاز مصدر إلهام للشباب والرياضيين في مصر وللعالم أجمع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، علي المستوي الأوليمبي والبارالمبي.
وجاءت ميداليات مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي حتى منافسات اليوم الثاني أمس: ذهبية و٥ فضيات و٢ برونزية، عن طريق كلا من: رحاب رضوان الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، وفضية أميمة عمر في وزن 50 كجم، وفضية حسن العطار في وزن 80 كجم، وفضية مظهر تمام في وزن 80 كجم، وفضية نوال رمضان في وزن 45 كجم، وفضية إيناس الجبالي في وزن 41 كجم، وبرونزية صباح أحمد عبد الفتاح في وزن 55 كجم، وشريف عثمان يحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم.

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي: أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

 

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