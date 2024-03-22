محافظ شمال سيناء يعلن عن تفاصيل تعريفة المواصلات الجديدة

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن زيادة أسعار الوقود الجديدة 2024 على تعريفة الركوب لوسائل المواصلات في المحافظة، شاملة خطوط السير الداخلية بين مدن المحافظة وخطوط السير الخارجية، ليتماشى مع قرار زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة.

وأكد المحافظ أن الزيادة بنسبة تتراوح ما بين 4.5 % و30 % من تعريفة الركوب الحالية، مشيرا إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب الجديدة بالنسبة للخطوط الخارجية لتصبح:

«العريش / القاهرة» 90 جنيهًا بدلا من 77.

«العريش/الإسماعيلية» 60 جنيهًا بدلا من 52 جنيه.

«العريش/القنطرة» 43 جنيهًا بدلا من 37 جنيه.

«بئر العبد/القنطرة» 21جنيهًا بدلا من 18جنيهًا.

«منفذ رفح/المرج» 115جنيهًا بدلا من 105جنيه.

«رابعة/القنطرة» 13جنيه بدلا من 12 جنيه.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة للخطوط الداخلية أصبحت التعريفة على خطوط السير بعد زيادة أسعار الوقود الجديدة 2024 على النحو الآتى:

«العريش/بئر العبد» 21 جنيهًا بدلا من 18.

«العريش/الحسنة» 21 جنيهًا بدلا من 18.

«العريش/ نخل» 40 جنيهًا بدلا من 35.

«العريش/ رفح» 16جنيهًا بدلا من 15.

«العريش/ الشيخ زويد» 13جنيها بدلا من 12.

«الشيخ زويد/ رفح» 6 جنيهات بدلا من 5.

كما أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة برئاسته، وغرف عمليات في مجالس المدن برئاسة رئيس المدينة لمتابعة شكاوى المواطنين في ذلك الخصوص.

وبناء عليه وعلى تعليمات محافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير مديرية تموين شمال سيناء قامت الاجهزه الرقابية بالمديرية والادارات التموينيه بالمرور والتواجد على محطات الوقود بالمحافظة لرفع الارصدة ومتابعة صرف الوقود للمواطنين وتلاحظ عدم وجود اى زحام او اختناقات على محطات الوقود او محطات تعبئة الغاز.