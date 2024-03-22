الجزائر تؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي "حقيقي" لتسوية الأزمة في سوريا

أكدت الجزائر على أهمية التوصل إلى حل سياسي "حقيقي وموثوق" لتسوية الأزمة في سوريا.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، اليوم، بإسم أعضاء مجموعة A3+ بمجلس (الجزائر، والموزمبيق، وسيراليون، وغويانا) خلال اجتماع المجلس والمخصص للمساعدات الإنسانية والوضع السياسي في سوريا.

ودعت الجزائر، وموزمبيق، وسيراليون، وغويانا، في الإعلان المشترك، الأطراف على الخروج من الانسداد الحالي فيما يتعلق بعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية، مشيرين إلى أهمية في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لسوريا، استمرار العملية التي يقودها السوريون بدعم من المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 13 سنة.

كما أكدوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي حقيقي وموثوق يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد السيادة والوحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، وتسهيل عودة اللاجئين بأمان وكرامة.

و أوضح السفير بن جامع أن مجموعة A3+ تعترف بالدور الأساسي للنساء والشباب السوريين في إحلال سلام مستدام في سوريا، مشيرًا إلى أن "مشاركتهم النشطة ضرورية لحل شامل ومستدام للأزمة".

و تابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: "نعرب عن أسفنا إزاء تدهور الوضع والهجمات المتكررة على هضبة الجولان، ونطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال مع التأكيد على احترام سيادة والسلامة الترابية لسوريا ورفض أي تدخل خارجي".

