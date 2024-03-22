الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بالشيخ زايد

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام بسيارة بمدخل مدينة الشيخ زايد، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين أمام هايبر وأن بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بـ4 أشخاص مما تسبب في اصابتهم عقب دخول قائد السيارة في غيبوبة سكر، جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.