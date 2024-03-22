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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

زلزال
زلزال
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أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة، أكدت أن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومترا شمال قرية توبان فى مقاطعة جاوة الشرقية.

وأشارت إلى أنه من "المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) من جراء الزلزال".

وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وكذلك بمدن فى المقاطعات المجاورة، ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حلقة النار" فى المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالى الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

 

وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية زلزال ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية