البلشي: تواصلت مع صحفي الجزيرة المفرج عنهم متمنيًا الإفراج على باقي الزملاء

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، الإفراج عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم صحفيي قناة الجزيرة، مؤكدا أنها خطوة مهمة نتمنى أن تكتمل بإخلاء سبيل باقي الزملاء الصحفيين المحبوسين وكل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وأضاف «البلشي» في منشور له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، أنه تواصل مع الزميل بهاء الدين إبراهيم بعد إخلاء سبيله وكذلك مع أسرة الزميل ربيع الشيخ، متمنيًا أن تكتمل فرحتنا جميعًا بخروج باقي الزملاء.



وقال نقيب الصحفيين: أدرك فرحة خروج أحد المحبوسين وأتمنى أن تعم هذه الفرحة باقي البيوت، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير لكل من بذل جهدًا في هذا الإطار، متمنيًا أن تتواصل الجهود لإنهاء هذا الملف حتى إغلاقه تمامًا.