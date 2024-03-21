بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، انقطاع المياه عن مدينة بنها بأكملها، بسبب توقف المحطة المرشحة بالمدينة، بسبب وجود عطل في كابل كهرباء بالمرشحة، وجاري اعمال الإصلاح.

من جانبه، وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع والتواصل مع الخط الساخن الشركة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

