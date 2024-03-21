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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابتي ميركافا إسرائيليتين شمال خان يونس

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية
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أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وعلى صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
 

فصائل فلسطينية دبابتي ميركافا خان يونس