"حماية الطفل من مخاطر الإنترنت وكيفية التصدى لها" ندوة توعوية بمجلس الحسنة بوسط سيناء

نفذت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمجلس الحسنة بوسط سيناء ندوة توعوية تحت عنوان “مخاطر الإنترنت” ضمن مبادرة احمى أولادك التى أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة شمال سيناء تحت رعاية لواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وانطلقت ندوة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمدينة الحسنة بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة والشيخ ناصر صالح مدير المعهد الديني بالحسنة ومجموعة من المعلمين والمعلمات .

ألقت الندوة الضوء على ظاهرة انتشار استخدام الإنترنت فى مراحل عمرية مختلفة لدى الأطفال والشباب خاصه فى ظل التطور التكنولوجي الحديث لجميع وسائل الاتصال.

وأوضح سكرتير عام المركز والمدينة، أن الدولة توفر كافة سبل الحماية والتمكين والرعاية للأطفال والشباب كما أنها تحمى حقوق الطفل من خلال صياغة القوانين والتشريعات الخاصة لتوفير مناخ ملائم وداعم للأطفال فى جميع المراحل المختلفة .

كما أوضح أن مخاطر الإنترنت تؤثر بشكل سلبى على هؤلاء الأطفال من مستخدمى الإنترنت والتي قد تصل إلى الاستغلال والابتزاز الإلكتروني وفى بعض الحالات مشاكل نفسية وصحية، كما أنها تؤدى إلى محاكاة الطفل إلى أعمال العنف والسلوك غير السوى مما أدى إلى انتشار مجموعة من الظواهر الغريبة على المجتمع المصري منها البلطجية والعدوانية و الإدمان وغيرها من الظواهر لذلك يجب التصدي لهذه المشكلة ووضع الحلول الأكثر منهجية و تكاملية واستدامة وخلق بيئة داعمة للأطفال من خلال رفع مستوى الوعي لدهم من خلال الآثار السلبية التى تحدث نتيجة كثرة استعمال الإنترنت.

كما تطرقت الندوة إلى دور الأسرة فى التوعية بمخاطر الإنترنت وزيادة الوعى لدى الأبناء وغرس القيم الأخلاقية التى تحمى من الانسياق وراء أى مغريات حديثة، كما تم توجيه الضوء على كيفية استغلال الإنترنت فى العملية التعليمية والتثقيفية لدى الأطفال والشباب وكيفية توجيه الأطفال نحو البرامج والألعاب التى تقدم التوجيه التربوى لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال دون تأثير على الحالة المزاجية والنفسية لهم.

واستهدفت الندوة هذه المراحل العمرية للمساهمة فى تشكيل الفكر والوجدان لدى فئة المراهقين لخلق جيل واع مثقف مدرك المخاطر التى يتعرض لها من جميع وسائل السوشيال ميديا وكيف يواجه ذلك بنفسه.