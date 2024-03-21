عهد جديد لمنظومة النظافة بالقليوبية.. استعادة الوجه الحضارى لمدينة شبرا الخيمة والخصوص.. وإعلان خطة للقضاء على مشكلة القمامة.. والهجان: حريصون على توفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمحافظة

عهد جديد لمنظومة النظافة تشهده حاليًا محافظة القليوبية، بعد أعوام عديدة عانى فيها مواطنو المحافظة من انتشار القمامة في جميع الشوارع والميادين وخاصة بمدن شبرا الخيمة والخصوص والتي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، وتسببت في انتشار الأمراض والرائحة الكريهة، وأعلنت محافظة القليوبية إطلاق خطة للقضاء على تلك المشكلة نهائيًا بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة والخصوص.

المنظومة الجديدة للنظافة تعتمد على تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين والاهتمام بصيانة المعدات وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص، وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، حيث تعتبر البداية بتلك المدن وستأتي باقي المدن تباعًا لإعلان محافظة نظيفة.

كما تشمل الأعمال أيضًا تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان، مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم.

كما جرى وضع محددات أساسية لابد من مراعاتها بعد بدء العمل بالمنظومة الجديدة بتلك المدن على رأسها التوعية المجتمعية للمواطنين بضرورة توحيد مواعيد إلقاء القمامة والعمل بنظام 3 ورديات على مدار اليوم وانتشار العمال بالشوارع الجانبية والجمع السكني من أمام المنازل بالسيارات الصغيرة والتروسيكلات وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالشوارع الرئيسية، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامتهم ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى و الاهتمام بتشجير الشوارع والاهتمام بالإنارة العامة ومنع مخالفات سرقة التيار الكهربائي عن طريق اللوحات الإعلانية المخالفة أو استخدام الإضاءة المبهرة أمام المحلات وغيرها والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع مستجدات أعمال النظافة بالشوارع وتقييم نجاح المنظومة خلال الشهر الماضي بهدف تعزيز الجهود وبحث المزيد من التنسيقات المشتركة بين الشركة والمحافظة لتلافي الملاحظات التي تحد وتؤخر من نجاح المنظومة على أرض الواقع، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه يتابع منظومة النظافة بتلك المدن منذ أن تولت الشركة المهام بشكل يومي، وجرى رصد عدد من الإيجابيات والسلبيات بالمنظومة، حيث ظهر مؤخرا تحسن ملحوظ في بعض الشوارع من بينها محور الفريق العصار وشارع 135، مؤكدا أن هناك عددا من الشوارع تحتاج إلى مزيد من الجهد وعلى رأسها شارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو.

وأكد المحافظ، حريصون على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لشركة نهضة مصر لضمان نجاحها في عملها ، ونأمل من جميع العاملين بالشركة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى النظافة العامة، مشيرًا إلى أنه يتابع مستجدات أعمال النظافة بمدن شبرا الخيمة والخصوص أولاً بأول.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الشركة المسئولة قد بدأت بالفعل في العمل، وأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان نظافة الشوارع والأماكن العامة حيث جرى مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحسين منظومة النظافة، منها توفير المزيد من المعدات والآلات لجمع القمامة، وزيادة عدد عمال النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني من أمام المنازل وتفعيل عملية كنس الشوارع الرئيسية والداخلية وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، كما جرى الاتفاق على خطة عمل سيتم خلالها ملافاة جميع الملاحظات السلبية التي تم رصدها من خلال زيادة عدد العمالة والمعدات بالشوارع والاهتمام بالمظهر الحضاري ومنع التراكات.