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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أشرف زكي يتعرض للسب والقذف.. بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

الفنان اشرف ذكى
الفنان اشرف ذكى
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تقدم شعبان سعيد، المحامي والوكيل القانوني عن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ لدى ديوان قسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد بتعرض موكله لاعتداء بالسب والقذف من قبل ربة منزل داخل كمباوند. 
وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الوكيل القانوني أن زكي تلقى اتصالًا من سيدة تدعى "منى"، تطلب منه مساعدته في حل مشكلة داخل الكمباوند الذي يقيم فيه.
وعند إبلاغها بأن منطقتها لا تتبع نطاق الجزء الخاص بالنقابة، فتوجهت بشتائم وتهديدات لاذعة، بما في ذلك إرسال رسالة صوتية تحمل عبارات تحمل السب والقذف على جروب الكمباوند.
تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم.

أشرف زكى نقيب المهن التمثيلي اتخاذ كافه الاجراءات الحادثة السب والقذف