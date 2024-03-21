رسالة من قرينة الرئيس للمرأة المصرية: الصديقة والحكيمة والسند تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم قائلة: إلى الصديقة الرفيقة، والحكيمة، والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى مَن تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح.. إلى كل أم.. وكل سيدة أصيلة.. كل عام وأنتِ بخير.

وحققت المرأة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.

وركزت جهود الدولة المصرية لدعم المرأة على التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة والتعليم الفنى للفتاة، وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة، وإتاحة الفرص التسويقية والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

كما يواصل المجلس القومى للمرأة جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكى لغرس قيم الانتماء فى النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسرى، ولأول مرة فى مصر جرى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلى باسم المرأة المصرية.