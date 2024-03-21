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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في بداية اليوم الخميس 21 مارس 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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استقر  سعر الذهب محلات وأسواق الصاغة المصرية ، بداية اليوم الخميس 21 مارس 2024  ، عند نفس مستوى إغلاق أسعار الأمس والتي شهدت  تراجعا جديدا ، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارا و اقبالا في الصاغة المصرية ،   نحو 3040 جنيها للبيع، و2990 جنيها للشراء.

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلى فئة في سوق الصاغة ) نحو 3474.25 جنيه للبيع، و3417.25 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام  الذهب عيار 22 اليوم في مصر  3132.5 جنيه للشراء ، و3184.75 جنيه للبيع .

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  2562.75 جنيه للشراء ، مقابل  2605.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الذهب عيار 14  بداية اليوم في مصر 1993.25 جنيه للشراء ، و 2026.75 جنيها للبيع .


وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو  1708.5 جنيها للشراء ، و  1737.25 جنيه للبيع ، 


بينما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر حوالي  1281.5جنيهًا للشراء ، و .

 1302.75 جنيه للبيع .


فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي  23920 جنيها للشراء ، و نحو  24320 جنيها للبيع .

عالميا ، بلغ  سعر أوقية الذهب" الأونصة " و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ،  نحو 2160 دولارا للبيع و 2161 دولارا للشراء.

 

وعن سعر مصنعية الذهب و الدمغة، والتي يتم إضافتها الي السعر الرسمي للذهب ،  فهي تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، و من منطقة لآخري ، وايضا من محافظة لآخري ،  ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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