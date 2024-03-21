استقرار أسعار الذهب في بداية اليوم الخميس 21 مارس 2024

استقر سعر الذهب محلات وأسواق الصاغة المصرية ، بداية اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، عند نفس مستوى إغلاق أسعار الأمس والتي شهدت تراجعا جديدا ، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارا و اقبالا في الصاغة المصرية ، نحو 3040 جنيها للبيع، و2990 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلى فئة في سوق الصاغة ) نحو 3474.25 جنيه للبيع، و3417.25 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 3132.5 جنيه للشراء ، و3184.75 جنيه للبيع .

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2562.75 جنيه للشراء ، مقابل 2605.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الذهب عيار 14 بداية اليوم في مصر 1993.25 جنيه للشراء ، و 2026.75 جنيها للبيع .



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1708.5 جنيها للشراء ، و 1737.25 جنيه للبيع ،



بينما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر حوالي 1281.5جنيهًا للشراء ، و .

1302.75 جنيه للبيع .



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 23920 جنيها للشراء ، و نحو 24320 جنيها للبيع .

عالميا ، بلغ سعر أوقية الذهب" الأونصة " و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ، نحو 2160 دولارا للبيع و 2161 دولارا للشراء.

وعن سعر مصنعية الذهب و الدمغة، والتي يتم إضافتها الي السعر الرسمي للذهب ، فهي تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، و من منطقة لآخري ، وايضا من محافظة لآخري ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.