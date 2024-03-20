مدير تعليم الأقصر يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد اليوم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع صفوت جارح وكيل المديرية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، إبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأحمد كامل مسئول الأمن بالمديرية.

أشار “ خالد”، خلال الاجتماع إلى أهمية مرحلة الاستعداد لهذا الحدث بما يضمن سير الامتحانات بشكل منتظم، كما شدد على ضرورة الاعتناء بالاستراحات المعدة لاستقبال المعلمين، وتجهيز اللجان على أعلى مستوى ممكن، ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، وكذلك الاعتناء بمراكز التوزيع.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.