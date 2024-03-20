انطبقت السماء عليهم.. "المنصوري": انتصار العاشر من رمضان أسود يوم على إسرائيل

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي لقبته إسرائيل بالطيار المجنون، إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، هو يوم العزة والكرامة والفخر لمصر والعرب.

وأضاف "المنصوري" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن حرب أكتوبر المجيدة أعادت لمصر هيبتها، كما أعادت أرض سيناء التي ارتوت بعرق ودماء 100 ألف شهيد قدمتهم مصر في 4 جولات مع إسرائيل.

وأوضح ، أن هذه الحرب تتميز بأننا كنا البادئين لأن الحق لابد له من قوة، واقتحمنا قناة السويس، كما أن أعدادنا كانت ما استطعنا من قوة حتى ننال من هذا العدو المغتصب عدو الله وعدونا، وتابع: "ربنا نصرنا وكانت هذه نصرة لمصر والعرب".

وأكمل "المنصوري": "نحتفي بحرب أكتوبر مرتين كل عام.. مرة في العاشر من رمضان ومرة في السادس من أكتوبر، وعلى الجانب الآخر هو أسوأ وأسود يوم على إسرائيل.. يوم أن انطبقت السماء عليهم.

واختتم: "طلبت من الله أن أعيش إلى ما بعد حرب أكتوبر حتى أحكي للأجيال ما تم في هذه الحرب المجيدة التى تمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر".