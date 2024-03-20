وزير التعليم العالي يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع العاملين بالوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف الوزير أن القوات المسلحة الباسلة قدمت في انتصارات العاشر من رمضان، بطولات وتضحيات عظيمة لتحقيق النصر، وحماية أرض الوطن، وصون كرامته.

وأعرب عن تمنياته للوطن تحقيق كل تقدم وازدهار.