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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة العريش : ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تعبر عن قوة وصمود الجندي المصري

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.
وأكد خلالها علي أثر ذكرى انتصارات العاشر من رمضان في نفوس المصريين، والتي يعتز بها الشعب المصري، وتعبر عن مدى قوة وصمود وبسالة الجندي المصري، وقواتنا المسلحة ومعدنهم الأصيل في القتال وتضحياتهم من أجل الحفاظ علي أرض الوطن وتراب مصرنا الحبيبة.
وأعرب الدكتور حسن الدمرداش عن عظيم الامتنان على جهود القيادة السياسية المخلصة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات التنموية التي تشهدها مصر الحديثة والتي تعود ثمارها علي المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

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