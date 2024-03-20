مدير "تعليم الاسماعيلية" يستقبل فريق مدرسة المعدات الثقيلة الفائز بمسابقة "فني مبتكر"

استقبل د. محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء فريق طلاب مدرسة المعدات الثقيلة والذي حقق المركز الثالث جمهوريا في مسابقة فني مبتكر، وذلك بحضور المهندسة إحسان العيادى مدير عام التعليم الفني.

وحقق مشروع جارديانس من مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية المركز الثالث في المسار الصناعي بمسابقة " فني مبتكر" والتي تعتبر المسابقة الأولى المتخصصة لطلاب التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وهي ضمن الانشطة التي ينفذها مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنميه الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد تنافس الطلاب في ثلاث مسارات المسار الصناعي ومسار تكنولوجيا الخدمات ومسار المدارس الدوليه للتكنولوجيا التطبيقية.

وتقدم لها في هذا الموسم ما يزيد عن 20000 طالب وطالبة من التعليم الفني على مستوى الجمهورية باجمالي 6400 مشروع وقد تمت التصفيات على مدار العام السابق وقد صعد الى المستوى النهائي 20 مشروعا كان نصيب الاسماعيلية منهم مشروعان الاول من مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية والمشروع الثاني المدرسة الكهربية بنات الصناعية

وخلال التصفيات النهائيات قد فاز مشروع جارديانز من مدرسة المعدات الثقيلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية