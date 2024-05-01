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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عامل ونجله بتهمة تصنيع لمبات تعاطي الآيس بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس عامل ونجله في اتهامهم،  بممارسة نشاط إجرامي في مجال تصنيع لمبات تستخدم في صناعة مخدر الايس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري عن نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات وتحريزها، وتشميع الشقة محل الواقعة.
والقى ضباط المباحث القبض على عامل  تصنيع زجاج ، ونجله، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. بتهمة استئجار شقة بدائرة القسم واستخدامها مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع اللمبات الخاصة بالتدخين والتي تستخدم فى تعاطى مخدر الآيس ، وبحوزتهما (900 لمبة تم تصنيعها – أدوات التصنيع)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مصر القديمة الجزئية تصنيع لمبات مخدر الآيس