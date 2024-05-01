محافظ أسوان يفتتح مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادي النقرة بنصر النوبة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، والتي تم إنشاؤها دعماً من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة " سيل " بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه ، وتضم المدرسة 27 فصل دراسي يستوعب حوالى 700 طالب ، ومعامل ، وقاعتين للأنشطة والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب الحضارية ، ومقامة على مساحة 2500 م2 .

وأثناء تفقده لمكونات المدرسة الجديدة برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، والمهندس حمدي الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والشعبية والأهلية ، وجه اللواء أشرف عطية شكره للصندوق الدولي للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " على دعمهم للجهود الحكومية من أجل تحويل قرى وادى الصعايدة بإدفو ، ووادي النقرة بنصر النوبة إلى قصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق ، تواكباً مع ما تشهده القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " من ملحمة متناغمة من الإنجازات لما تضمه من مشروعات بمختلف قطاعات العمل العام .

وكلف بأهمية تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات ، والاهتمام بالنظافة العامة، فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات داخل الملعب متعدد الأغراض الملحق بالمدرسة لممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة وصقل مهاراتهم في الألعاب المتنوعة.

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