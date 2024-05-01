آمنة: 73 متدربًا اجتازوا دورتين في ختام الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع الثالث والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والذي تضمن تنفيذ 3 دورات تدريبية، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتين بالأسبوع الـ33 ، واجتازها 73 متدربا ، وهي دورتى "التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصره"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل، مشيراً الى استمرار دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي للأسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني.

وأشار وزير التنمية المحلية الى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح علي مخالفات البناء للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد منه حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .

وأضاف اللواء هشام آمنة، انه يولى أهمية كبيرة لتدريب وتنمية مهارات العاملين بالإدارة المحلية وتسخير كافة الإمكانيات بمركز التنمية بسقارة لمواكبة توجه الحكومة نحو تحقيق التحول الرقمي ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تدريب العنصر البشري القائم على تقديم الخدمة، ومن منطلق إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في البشر، هو خير استثمار في المستقبل، مشيراً الى ان الخطة الحالية لمركز سقارة تركز على تنفيذ عدة دورات هامة حول تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير في رحلة المواطن داخل مؤسسات الإدارة المحلية ، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات.

و أشاد وزير التنمية المحلية بجهود جميع القائمين على المنظومة التدريبية بمركز سقارة للتدريب خلال الفترة الماضية وتلبية متطلبات جميع المتدربين ، موجهاً بتركيز فريق العمل بالمركز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين في تنفيذ خطته التدريبية ، و تحقيق المسؤولية الاجتماعية للمركز لضمان النجاح على المدى الطويل، وضمان استمرارية ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية وزيادة رضا الدارسين وترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم خدمات التدريب بمركز سقارة.