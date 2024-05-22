تعليم البحيرة: لا شكاوي من امتحانات أولي وثانية ثانوي الفصل الدراسي الثاني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، انتظام سير امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام بالفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، والتي تشهد الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكما أكد وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، علي تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

شهد اليوم الأربعاء 22 مايو قيام طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عدد المتقدمين به 46 ألف و77 طالب وطالبة أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية بعدد 129 مدرسة بنطاق المحافظة.

وبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي، المتقدمين للإمتحانات نحو 40 ألف و513 طالب وطالبة، قاموا بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بعدد 131 مدرسة بنطاق المحافظة.

كما تمكن جميع الطلاب والمدارس المستهدفة ذات البنية التكنولوجية من الدخول على المنصة وأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، كما لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشددًا على الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، مواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، لتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة.

تشكيل غرفة عمليات بمديرية البحيرة لمتابعة الإمتحانات

وأعلن وكيل الوزارة، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

وكما أكد وكيل تعليم البحيرة، على مدى حرص واهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.