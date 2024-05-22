مزارعون ينهون حياة جارهم إثر نزاع على حد فاصل بالبحيرة

شهدت قرية كفر الشيخ التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم حادثة مؤسفة إثر قيام مجموعة من المزارعين، بالتعدى على جارهم بالشوم، والعصا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لخلافات علي حد فاصل بالأراضي الزراعية.

مزارعون يقتلون جارهم جراء خلافات على الأراضي

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر الشيخ التابعة لدائرة المركز، ونتج عنه مصرع شخص وإصابة آخرين، وذلك على خلفية حدوث مشاجرة بينهما على حد فاصل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خلافات علي حد فاصل تنهي حياة مزارع

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر رئيس مباحث المركز والنقباء زياد شعبان، محمود السيد معاوني المباحث، لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بالعصا والشوم، بين "محمود ر ع، حمدى ر ع، كريم ف ف" طرف اول، و " جمال ال ص، صلاح ا ي، وجيهه ص ا، وآخرين " طرف ثانى نتج عنه مصرع، " ح رع" متأثر بإصابته فى الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما على حد فاصل بين الأراضي الزراعية المملوكة لهما وتم ضبط الطرفين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.